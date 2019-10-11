Певец Данко лишился 5 млн рублей из-за мошенников

Артист вместе с девушкой Марией Силуяновой купили серверы для майнинга криптовалюты. По словам пары, совершить сделку им порекомендовал близкий друг. Адвокат Данко Александр Бенхин объяснил, что первое время устройства действительно приносили прибыль. Однако после Александр Фадеев лишился пяти миллионов рублей.

По словам правоозащитника, певец переживает из-за того, что не сможет помогать бывшей супруге Наталье Устименко и дочерям — Софье и Агате. Последняя родилась с диагнозом ДЦП.