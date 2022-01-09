Певец Буйнов упал с лестницы и сломал руку

Певец Александр Буйнов упал с лестницы и сломал левую руку. По дороге в больницу он рассказал подписчикам, что поскользнулся на ровном месте.

«Сломал руку. Поставили самодельную шину. Едем в военный госпиталь в Одинцово. Поскользнулся на ровном месте», — сказал Буйнов в опубликованном в Instargam видео.

Исполнитель уточнил, что все произошло на лестнице в загородном доме. Он отправился за собакой, но упал. В итоге Буйнова со сломанной левой рукой пришлось везти к медикам.

«Вот и весь веселый репортаж», — заключил певец.

Позже он выложил кадры, на которых ему накладывали гипс. В этот момент он вспомнил известный момент из фильма «Бриллиантовая рука». Первую медицинскую помощь исполнителю оказала супруга Елена.

Летом 2021 года Буйнов заразился коронавирусом. Тогда он тоже проходил лечение в военном госпитале в Подмосковье. Певец рассказывал, что в марте сделал прививку, но после этого все равно заразился, потому что расслабился. Он перестал носить маску и соблюдать прочие меры предосторожности.