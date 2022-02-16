Певец Бон Джови выставил на продажу квартиру на Манхэттене за $20 млн

Американский певец, основатель группы Bon Jovi Джон Бон Джови выставил на продажу свои апартаменты на Манхэттене. Артист планирует продать их за 20 миллионов долларов. Об этом написал сайт Compass со ссылкой на объявление о продаже.

В квартире на Гринвич-Виллидж есть четыре спальни, большая кухня со всей необходимой техникой, собственная терраса и панорамные окна. Площадь апартаментов составляет 371,61 квадратных метра, сообщила «Газета.ru».

В доме, построенном в 2013 году, есть доступ к фитнес-центру, джакузи, парилкам. Приобрел жилье Джови в 2017 году более чем за 18 миллионов долларов.

Из дополнительных удобств есть сад, столовая для жителей дома и кинозал. Вид из окон квартиры выходит на Манхэттен.

Главная спальня оснащена гардеробной и отделанной мрамором ванной комнатой. В служебном коридоре находится прачечная со стиральной машиной и полностью вентилируемой сушилкой.