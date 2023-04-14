Знаменитости 14 апреля 2023, 18:50 Певец Антонов рассказал о подготовке к очередной операции

Читать 360tv в

Многие телезрители заметили долгое отсутствие певца Юрия Антонова на экранах российского телевидения. О причинах своего творческого затворничества певец рассказал сайту kp.ru.

В настоящее время Антонов готовится к очередной операции на колене. По словам артиста, во время одной из хирургических процедур ему занесли стафилококк, теперь из-за этого исполнителя мучают нестерпимые боли.

Реклама

Антонов отметил, что возлагает большие надежды на предстоящую операцию и верит в лучшее.