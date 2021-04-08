Певец Андрей Губин уехал жить в Египет

Популярный певец Андрей Губин больше не будет жить в России. Он переехал на ПМЖ в Египет. Об этом расказал Starhit со ссылкой на близкое окружение исполнителя.

Губин не так давно улетел из российской столицы и возвращаться в ближайшие годы он не собирается, рассказало издание. Свое приближающееся 47-летие «мальчик-бродяга» встретит на берегу моря. Певец вместе с саундпродюсером Тарасом Ващишиным создают новый материал, добавила НСН.

«Андрей арендует там большой красивый дом. Целыми днями тренируется, гуляет, ну и занимается творчеством, конечно. В качестве места дислокации выбрал город Дахаб на берегу Акабского залива. Очень европейское место, популярное у любителей серфинга», — рассказал человек из окружения певца.

Перед окончательным отъездом из России певец успел заглянуть на свою малую родину в Уфу. Там он встречался с семьей. В столице перед отъездом он успел увидетья с давним другом Андреем Бурматовым. Он сказал, что они вместе посетили в Сандуновские бани. Также прозвучала информация о том, что готовится к записи новая композиция на лирический лад, в знакомом фанатам стиле, сообщил товарищ музыканта.