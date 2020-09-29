Певец Александр Серов в первый раз стал дедушкой

«Мы с папой тебя очень ждали. Расти здоровой и красивой девочкой, а мы все для этого сделаем», — процитировал девушку сайт «Дни.ру».

Дочь артиста вышла замуж за своего возлюбленного по имени Роман в мае минувшего года. Слухи о ее беременности появились несколько месяцев назад. Тогда она скрывала, что ждет малыша. Когда поклонники узнали о пополнении в семье Серова, принялись оставлять комментарии с поздравлениями под постом наследницы певца.

Мишель является единственной законной дочерью музыканта. На свадьбу Серов подарил ей квартиру в Москве.