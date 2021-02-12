Певец Александр Малинин сообщил, что вновь стал дедушкой

Российский певец Александр Малинин сообщил в новой публикации своего Instagram-аккаунта, что вновь стал дедушкой, написал сайт «Свободная пресса».

«Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука! Ура!» — поделился с подписчиками артист.

Пользователи Сети написали большое число поздравлений в комментариях к посту. Малинин не уточнил, кто именно из его детей стал родителем.

У музыканта пятеро наследников от разных браков: Никита, Кира, Антон, Устинья и Фрол. Певец уже имеет двух внуков, которые являются детьми Антона. Их зовут Платон и Арианна.

Ранее жена Малинина Эмма рассказала, что карантин пошел только на пользу их семье. По ее словам, супруги нашли много положительного в незапланированных «каникулах». Женщина рассказала, что обнаружила хозяйственные таланты супруга. Она отметила, что Малинин «может и гвоздь забить, и починить что-то, и справиться с любыми бытовыми вопросами», что было очень кстати.