Певец Агаларов был замечен с бывшей женой

Бывшую супругу азербайджанского певца Эмина Агаларова заметили на презентации его проекта. Это породило слухи о воссоединении пары, которые подтверждают и некоторые источники, сообщил РЕОPLETALK.

Накануне прошла презентация бизнес-проекта Агаларова «Репутация». На мероприятие он пригласил многих своих звездных друзей и известных представителей шоу-бизнеса. В том числе среди гостей была замечена бывшая жена певца — модель Алена Гаврилова. Пара развелась весной прошлого года. Однако присутствие Алены на мероприятии породило слухи о воссоединении супругов. Некоторые источники сообщают, что Эмин и Алена действительно снова сошлись уже полгода назад, однако пока не афишируют это.

Агаларов и Гаврилова начали встречаться в 2018 году. По некоторым данным, они состояли в гражданском браке, рассказало Утро.ру. В том же году у пары родилась дочь Афина. Пара объявила о расставании в 2020 году.