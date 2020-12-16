16 декабря 2020, 19:31
Петров поздравил с наступающим Новым годом умирающую девочку
Родители девочки Вали, которая умирала от рака, устроили ей Новый год заранее, так как знали, что она не доживет до 31 декабря. На праздник пришел ее кумир Александр Петров. Об этом сообщило издание StarHit.ru.
По данным портала «Экономика сегодня», актер подарил ребенку IPhone. Но девочка так счастлива увидеть любимого актера, что в первую очередь обрадовалась приезду Петрова, а не подаренному телефону. Она даже плакала от счастья.
Через несколько дней девочка умерла. Ее родители поблагодарили волонтеров, которые подарили ребенку последние счастливые дни.