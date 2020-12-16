Петров поздравил с наступающим Новым годом умирающую девочку

По данным портала «Экономика сегодня», актер подарил ребенку IPhone. Но девочка так счастлива увидеть любимого актера, что в первую очередь обрадовалась приезду Петрова, а не подаренному телефону. Она даже плакала от счастья.

Через несколько дней девочка умерла. Ее родители поблагодарили волонтеров, которые подарили ребенку последние счастливые дни.