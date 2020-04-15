Петров поздравил Пугачеву с днем рождения

Своими пожеланиями артист поделился на личной странице в Instagram. В аккаунте Петрова появилась его совместная фотография с Пугачевой.

«По-настоящему магический, неразгаданный, человек. Великая Русская Женщина! С днем варенья. Здоровья! Вы — вне времени, вне поколений. Поэтому, главное, здоровья! Вы — крутая», — написал актер.

Некоторые подписчики поддержали Петрова и присоединились к его поздравлениям: «„Главное — это желание жить сегодняшним днем“. Очень нравится это ваше высказывание. Алла Борисовна, с днем рождения! Будьте счастливы и здоровы!», «Вы-лучшие. Спасибо за творчество», «Сильное фото! Это память, еще и какая! Красавцы!!! Гордость берет! Я тоже хочу чего-то стоить… дай бог. Уважаю и болею вами».

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса и режима всеобщей самоизоляции дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте не поздравила ее лично.