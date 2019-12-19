Актер Александр Петров рассказал, что нравится русским женщинам. По его мнению, россиянки не против приставаний и оценивают подобные «знаки внимания» адекватно.

Петров подчеркнул, что западные ценности не приживутся в России, поскольку у жителей страны «другой менталитет». Об этом он рассказал в интервью основательнице канала «Антиглянец» Татьяне Столяр, которое опубликовало онлайн-издание Buro.

«Русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Многим очень нравятся такие знаки внимания», — заявил Петров.

По его словам, россиянка если не захочет, то «ни один мужик к ней не пристанет».

Недавно Петров впервые показался на публике со своей новой возлюбленной 24-летней Стасей Милославской, из-за которой завершился его двухлетний роман с коллегой Ириной Старшенбаум. Актер вместе с Милославской позировал фотографам на церемонии вручения премии «Событие года», где он победил в номинации «Актер года». До этого на красную дорожку пара вместе не выходила, хотя и появлялась на презентациях фильмов и сериалов.