    27 декабря 2019, 13:50

    Петросяна возмутила передача о его личной жизни

    Артур Блянихов

    Юмориста Евгения Петросяна возмутил выпуск ток-шоу «Пусть говорят», который был посвящен его личной жизни. Артист назвал передачу пасквилем и заверил, что все сказанное людьми, присутствовавшими в студии, является ложью и клеветой. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Петросян разделил пришедших на передачу людей на три категории. Первая: представленные как старые друзья артиста, но являющиеся, по словам самого Петросяна, «маразматиками», поскольку они говорили вещи, не соответствовавшие действительности.

    Другая категория: экзальтированные мужчины и женщины с злобными и истеричными комментариями. Третий пункт: парикмахер дочери Петросяна, официантка, подслушивающая и передающая разговоры посетителей ресторана, а также артистка кино Елена Проклова.

    «От которой по каким-то причинам ушел муж и, которая в свете этих событий не может быть объективной. Ко мне лично и Елене Степаненко она никогда не имела никакого отношения! Я даже не знаком с этой женщиной» — заверил Петросян.

    Он пригрозил участникам ток-шоу судом по статье ГК «О защите чести, достоинства и деловой репутации».