Петросяна возмутила передача о его личной жизни

Петросян разделил пришедших на передачу людей на три категории. Первая: представленные как старые друзья артиста, но являющиеся, по словам самого Петросяна, «маразматиками», поскольку они говорили вещи, не соответствовавшие действительности.

Другая категория: экзальтированные мужчины и женщины с злобными и истеричными комментариями. Третий пункт: парикмахер дочери Петросяна, официантка, подслушивающая и передающая разговоры посетителей ресторана, а также артистка кино Елена Проклова.

«От которой по каким-то причинам ушел муж и, которая в свете этих событий не может быть объективной. Ко мне лично и Елене Степаненко она никогда не имела никакого отношения! Я даже не знаком с этой женщиной» — заверил Петросян.

Он пригрозил участникам ток-шоу судом по статье ГК «О защите чести, достоинства и деловой репутации».