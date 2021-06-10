Суд разделил имущество Петросяна и Степаненко

Хамовнический суд Москвы завершил разбирательство с имуществом Евгения Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко. Все совместно нажитое экс-супругов разделили, сообщила пресс-служба суда.

Заседание по делу о разделе совместного нажитого имущества Петросяна и Степаненко проходило в Хамовническом суде 10 июня.

«Произведен раздел имущества экс-супругов, заявленного в исковых требованиях и в требованиях встречного иска», — сказали в пресс-службе.

Ранее адвокат юмориста Сергей Жорин заявлял, что перед каждым слушанием представители Степаненко пересматривали свои требования и приносили все новые иски. В начале апреля экс-супруга Петросяна потребовала вернуть деньги, которые тот потратил на еду в 2016 и 2017 годах. При этом требования самого юмориста не менялись с первого заседания суда, подчеркивал адвокат.

Петросян и Степаненко пробели в браке более 30 лет. Они развелись в ноябре 2018 года. После этого бывшая семейная пара стала делить совместное имущество. Оценку стоимости назначили еще весной 2019 года, но все это время стороны не могли договориться, что кому достанется.