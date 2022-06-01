Петросян провел концерт для раненых участников спецоперации в московском госпитале

Артист Евгений Петросян навестил участников спецоперации на Украине в московском Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Петросян присоединился к акции Минобороны России «Лучшим воинам мира».

«Я хочу сказать нашим защитникам добрые слова благодарности за то, что вы делаете, придя в конечном счете к выполнению всех поставленных задач. Это очень важно для нашего народа, нашей страны. Я счастлив констатировать, что вся страна это понимает», — обратился артист к военнослужащим.

Он выразил надежду на то, что Россия придет к выполнению задач на спецоперации «как можно быстрее».

«Вся страна сплотилась. Вот это ценно!» — добавил артист.

Петросян исполнил монологи, в том числе «Мы особые», «Старик и гаджеты», а после концерта пообщался с военнослужащими и медицинским персоналом и раздал желающим автографы.

Акцию «Лучшим воинам мира» организовало Главное военно-политическое управление Вооруженных сил России для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных при выполнении боевых задач. Военных навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.