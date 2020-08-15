Петросян пожаловался на неясную ситуацию с концертами на юге России

Артист Евгений Петросян заявил, что многие его концерты отменены, а остальные — в подвешенном состоянии. Юморист недоумевает, почему в кинотеатры ходить можно, а на концерты нельзя.

«У меня в августе отменились гастроли в Крыму. Сейчас на волоске висят выступления в Сочи и Адлере в конце августа. Там местные власти до сих пор нам ничего не говорят. Я не совсем понимаю, почему в кинотеатре можно собирать зрителей, а в концертном зале — нет», — написал Петросян в своем аккаунте в Instagram.

Он также отметил, что понимает, почему власти не спешат отменять ограничительные меры в курортных городах, ведь там сейчас наплыв туристов. И все-таки юморист не понимает, почему именно концерты пока запрещены.

Ранее бывшая жена Петросяна Елена Степаненко рассказала, как узнала об изменах мужа. По ее словам, он все сам ей рассказал в ночь, когда она должна была лететь на гастроли. Степаненко была шокирована признанием мужа, а потом долго на него злилась. Теперь же она понимает, что тогда все случилось к лучшему.