  • Петра Мамонова повторно прооперируют 12 сентября

    12 сентября 2019, 03:01

    Анастасия Кукова

    Актер и музыкант Петр Мамонов 12 сентября перенесет вторую сложную операцию на сердце. Его супруга ранее сообщала, что она состоится в конце месяца.
    Петра Мамонова повторно прооперируют 12 сентября

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    Сообщение об операции опубликовано на его официальной странице в Facebook.

    «12 сентября, у Петра Николаевича Мамонова сложная операция на сердце. Давайте помолимся за него», — говорится в сообщении.

    Мамонов был госпитализирован с диагнозом обширный инфаркт 24 августа. Через два дня 68-летнему музыканту сделали операцию в кардиологическом отделении 1-й Градской больницы в Москве. Он был выписан 2 сентября.

    Создатель группы «Звуки Му» также известен как актер театра и кино. Он сыграл в фильмах Такси-блюз», «Царь» и «Остров», за который получил приз XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер.