Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Основателя группы «Звуки Му», актера Петра Мамонова, который находится в больнице с ковидом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом ТАСС сообщила его супруга Ольга Мамонова.

«На сегодняшний день, утром, в 09:00, его состояние оценивается [врачами] как крайне тяжелое. Вчера вечером был подключен к ИВЛ», — сказала Ольга Мамонова.

Петра Мамонова госпитализировали в московскую больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии. Он находится в больнице уже пять дней.

Ольга Мамонова ранее рассказала «360», что сначала артист лечился дома, несмотря на высокую температуру. Когда он почти перестал дышать, его госпитализировали. Все остальные члены семьи, с которыми общался Мамонов, чувствуют себя нормально. Перед заражением Петр Мамонов с близкими находился за городом.

Накануне сообщилось, что левое легкое музыканта поражено на 70%, правое — на 60%. Течение ковида осложняют сопутствующие заболевания и проблемы с сердцем.

Петру Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт.