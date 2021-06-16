Звезда «Не родись красивой» Петр Красилов развелся с женой

Актер Петр Красилов развелся с женой Ириной Шебеко после 16 лет брака, рассказал «СтарХит». Это подтвердилось только сейчас, хотя слухи о разладе в семье ходили уже давно.

Красилов наиболее известен своим участием в популярных сериалах «Бедная Настя» и «Не родись красивой». Также актер исполнил роль в драматическом фильме «Удиви меня», добавило ИА Nation News.

Еще три года назад жена Красилова Ирина переехала жить в США, забрав с собой дочь Александру. Там Шебеко собиралась учиться профессии фотографа. Из-за этого появились первые слухи о том, что в семье все не так гладко, однако Красилов информацию о разладе отрицал. Актер жаловался, что скучает по дочери и супруге, так как на родину они приезжают лишь на каникулах.

И вот теперь, спустя три года, стало известно, что брак все-таки распался.

«Петя и Ира развелись совсем недавно. Ребята пытались спасти отношения. Но все же приняли решение расстаться», — рассказал источник, близкий к семье.

Ирина с 15-летней дочерью продолжает жить в Лос-Анжелесе.

Красилов же утешается общением с сыном от первого брака. Как рассказывал актер, с бывшей женой Натальей Селивановой и сыном Ваней он стал много общаться после отъезда Ирины.

«Недавно Ванька гостил у меня на даче. Он дружит с сестрой Сашей. Они играют вместе, дурачатся. Но главная страсть детей — компьютеры, обоих от монитора не оттащить… На дни рождения я дарю Ване гаджеты. Недопонимания между мной и Наташей остались в прошлом», — рассказывал Красилов.