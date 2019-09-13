Петр Чернышев отказался от работы ради Заворотнюк

«Сейчас Петр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены», — цитирует издание коллег Чернышева.

Госпитализацию Заворотнюк опровергли Подробнее

Сейчас труппа фигуристов, которые задействованы в шоу «Руслан и Людмила», находится на гастролях в Турции. С сегодняшнего дня все спектакли пройдут без участия фигуриста. Вместо него на лед выйдет Алексей Рогонов. Сам Чернышев постоянно находится со своей женой, чье состояние резко ухудшилось.

СМИ сообщают, что Анастасию Заворотнюк госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Год назад врачи выявили у нее четвертую степень рака мозга. Опухоль неоперабельна. Все это время актриса лечилась в Европе, но безуспешно. Из-за болезни у нее начался отек мозга.

Директор актрисы опроверг ее госпитализацию. Он заявил, что Заворотнюк сама назвала эту новость «бредом».

Опасения о состоянии здоровья актрисы появились после того, как она на несколько недель пропала из поля зрения общественности. За это время Анастасия ни разу не появилась на публике и не выложила ни одного поста в социальные сети.