Петиция об отстранении Эмбер Херд от съемок в «Аквамене 2» собрала более 2 млн подписей

Более двух миллионов человек подписали петицию о том, чтобы актрису Эмбер Херд отстранить от работы над фильмом «Аквамен 2». Об этом сообщила «Газета.ru».

Ее бывший супруг актер Джонни Депп подал в суд на актрису, которая обвиняла его в домашнем насилии. Он потребовал компенсацию 50 миллионов долларов. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов.

«Поскольку Херд является известным и признанным домашним насильником, Warner Brothers и DC Entertainment обязаны отстранить ее от участия в проекте „Аквамен 2“», — говорится в тексте петиции.