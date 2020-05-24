Петербуржцы украли с улицы работы Покраса Лампаса

Пять из шести работ художника Покраса Лампаса пропали с улиц Санкт-Петербурга. Об этом рассказал в своем Instagram сам каллиграф.

«Сегодня инсталлировали мои работы по любимому Петербургу. Удивительно живет город — меньше чем за час забрали пять из шести работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку», — написал Лампас.

«Петербург, вы меня просто разочаровываете», — сказал Лампас в Stories. Его первую работу украли через 30–40 минут после установки. Тем не менее представитель стиля каллиграфутуризм посчитал Северную столицу прекрасным городом для того, чтобы напитывать его новыми смыслами.

Теперь Лампас понимает, почему в Петербурге не так много стрит-арта. При этом исчезновение произведений означает, что появилось больше «прекрасных мест для работы».

Художник надеется, что пропавшие работы потом не окажутся на сайтах перепродажи.

Лампас объявил о подготовке нового послания, над которым он трудится вместе с блогером Ильей Варламовым. Для создания нового произведения понадобятся обои и клей.

Ранее 28-летний Покрас Лампас раскрыл секреты продуктивной работы. Он получил мировую известность, реализовал масштабные проекты. Художник уверен, что искать новые пути самореализации нужно даже тогда, когда кажется, что их нет.