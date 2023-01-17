Знаменитости 17 января 2023, 15:38 Петербуржцев призвали сохранять хорошее настроение даже в пасмурную погоду Писатель Семен Альтов: в таком окружении повода для плохого настроения быть не может

Читать 360tv в

Писатель Семен Альтов обратился к жителям Петербурга и призвал их сохранять хорошее настроение даже в пасмурную погоду. По его словам, в таком окружении поводов для грусти быть не должно, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

«Город достаточно пасмурный, но это Петербург! Вы живете в таком окружении, поэтому повода для плохого настроения в нашем городе быть не может и не должно», — сказал он.

Реклама

Писатель отметил, что каждое свое утро начинает с измерения артериального давления, а затем делает легкую зарядку и приступает к завтраку. При Альтов не смог опровергнуть тот факт, что погода оказывает непосредственное влияние на человека.

Реклама