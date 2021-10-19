Петербургский комик не попал в «Форт Боярд» из-за ложноположительного теста на COVID-19

Новый сезон шоу «Форт Боярд» стартовал в эфире телеканала СТС. Комик Игорь Чехов не смог принять участие в шоу, поскольку получил ложноположительный тест на ковид, рассказал «Питер ТВ».

Чехов должен был принять участие в шоу вместе с партнершей Юлией Топольницкой. Однако в итоге Юлия участвует в передаче одна: после возвращения из Франции у Чехова выявили коронавирус. Тест оказался ложноположительным, однако съемками все равно пришлось пожертвовать.

«Приехал прикрывать тылы Юли. Конечно, очень жалко и обидно! Я так хотел поучаствовать, был готов ко всему. Надеюсь, когда-нибудь еще появится такая возможность», — поделился Чехов.