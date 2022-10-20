Петербургская писательница Мишина подала ответный иск к Тодоренко | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 22:44 Петербургская писательница Мишина подала ответный иск к Тодоренко Петербургская писательница Мишина подала ответный иск к телеведущей Тодоренко

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Писательница Дарина Мишина из Петербурга подала в суд иск в отношении телеведущей и блогера Регины Тодоренко. К этому ее подтолкнуло разбирательство, начатое по инициативе самой Тодоренко в конце сентября. Мишина требует от знаменитости выплатить вознаграждение по договору авторского заказа. Своим видением ситуации писательница поделилась с «360».

Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации на восемь миллионов рублей Тодоренко подала к Мишиной и издательскому дому. Разбирательство стало продолжением конфликта телеведущей и писательницы, которая помогала ей с созданием книги для детей. Тодоренко не понравилось, что Мишина дала этому делу огласку.

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«Во время нашей работы в 2019 году Региной и ее пиар-менеджером Ниной для меня было сформулировано техническое задание. Они явно дали понять, что мы договорились о совместной работе. Они регулярно возобновляли договорные отношения со мной с 2019 по 2021 год и не отказывались от задач, которые ранее были поставлены перед до мной. 8 июля 2021 года Нина попросила возобновить работу над первой серии книг „Регина-путешественница. Путешествие по Африке“, которую планировали выпустить весной 2022 года. Я неоднократно предлагала обсудить условия договора и его заключение, но подписание постоянно откладывалось по независящим от меня причинам», — рассказала автор.

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Мишина утверждает, что добросовестно выполнила свои обязательства и хотела передать рукопись после заключения договора. Но в итоге Тодоренко отказалась от работы с ней.

«Несмотря на отсутствие договора в письменном виде, он фактически исполнялся, что было подтверждено у нотариуса. Все это время написанная книга лежала у меня в столе. Регина свои иском о защите чести и достоинства спровоцировала начать собирать доказательную базу. И я решила придать рукописи бумажную форму, записала аудиоспектакль с профессиональными актерами из Санкт-Петербурга. Поскольку по договору авторского заказа автор обязуется создать литературное произведение на материальном носителе или в иной форме, то я это и сделала», — пояснила Мишина.