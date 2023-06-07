Знаменитости 07 июня 2023, 00:30 Песню Oxxxymiron «Ойда» запретили в России Суд в Санкт-Петербурге запретил песню Oxxxymiron «Ойда» РИА «Новости»

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Суд в Санкт-Петербурге запретил к распространению в России песню Oxxxymiron* (Мирона Федорова) «Ойда» за сепаратизм. Иск подала городская прокуратура, сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

«Суд требования административного истца удовлетворил, признав запрещенным к распространению на территории России вышеуказанное музыкальное произведение, размещенное по конкретно указанным ссылкам», — информировала пресс-служба.

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Ответчиками по делу проходили ООО «ВКонтакте», ООО «Яндекс», ООО «Звук» и непосредственно сам рэпер Федоров. В судебном заключении значится, что автор песни положительно отреагировал на последствия разделения России. В песне «выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ».

Распространение такой информации влечет негативные социальные, экономические и иные последствия, согласился с мнением прокуратура суд.

Ранее сообщалось, что рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron)* заплатит штраф в 45 тысяч рублей за видео с дискредитацией ВС России. Решение вынес Ленинский районный суд Петербурга.

* Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) признан в России физическим лицом — иноагентом.