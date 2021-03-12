Песня Manizha поднялась на 3-е место по просмотрам на YouTube-канале Евровидения

Песня певицы Manizha (Манижа Сангин) «Русская женщина» поднялась на третье место по просмотрам в YouTube-канале Евровидения-2021. Ролик положительно оценили 84 тысячи пользователей. Дизлайк поставили 43 тысячи человек.

За два дня запись выступления певицы собрала более 1,8 миллиона просмотров. В комментариях отметились как русскоязычные, так и иностранные пользователи. Кто-то написал, что не понимает, за что Manizha так ненавидят, потому что песня у нее хорошая.

«Плюс Manizha — она могла спеть отлично на английском… Но не стала петь… Как некоторые предыдущие исполнители», — написала под видео Aneelka M.

Однако подписчица канала под ником Anna Khatanzeeva отметила, что иностранцам песня «зашла» лучше, чем жителям России.

После того как стало известно, что Манижа Сангин будет представлять Россию на Евровидении в этом году, певицу затравили в соцсетях. Причем негатив обрушился на нее не из-за творчества, а из-за ее национальности.