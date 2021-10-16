Песня Элтона Джона возглавила британские чарты впервые за 16 лет

Композиция британского исполнителя и композитора Элтона Джона поднялась на первую строчку британских чартов впервые с 2005 года, сообщила в пятницу компания Official Charts company. Она отвечает за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Соединенного Королевства.

Такой успех 74-летнему певцу принесла композиции Cold Heart (Pnau Remix), которая была записана совместно с Дуа Липой, отметил ТАСС.

Сингл в обработке музыкантов-электронщиков из австралийского трио Pnau был выпущен 13 августа. Он сместил с первой строчки хит-парадов песню Эда Ширана Shivers. Эта композиция занимала вершину хит-парадов почти месяц.

На этой неделе Элтон Джон установил рекорд — он попал в топ-10 британских чартов. Его композиции звучат на протяжении шести десятилетий подряд.

Пять десятилетий подряд в британские чарты попадали Элвис Пресли, Шер, Клифф Ричард, Майкл Джексон и Дэвид Боуи.