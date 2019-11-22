Выпущенные без Фадеева песни Наргиз оказались в европейском топ-чарте

Наргиз выпустила первый трек без Фадеева Подробнее

Песни входят в новый альбом Наргиз. Его певица выпустила уже после ухода из музыкального лейбла MALFA и без помощи российского композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева.

Автор трека «Мама» — композитор Сергей Кленских. Его Наргиз представила фанатам в конце сентября. В начале этого месяца вышла другая композиция певицы под названием «Войди».