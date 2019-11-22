  • Выпущенные без Фадеева песни Наргиз оказались в европейском топ-чарте

    22 ноября 2019, 12:05

    Ольга Ситникова

    Новые треки узбекской и российской певицы Наргиз попали в европейский сегмент медиаплеера iTunes. В топ-чарт вошли композиции «Мама» и «Войди», сообщило ИА Nation News со ссылкой на Instagram исполнительницы.
    Выпущенные без Фадеева песни Наргиз оказались в европейском топ-чарте

    Наргиз выпустила первый трек без Фадеева

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    Песни входят в новый альбом Наргиз. Его певица выпустила уже после ухода из музыкального лейбла MALFA и без помощи российского композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева.

    Автор трека «Мама» — композитор Сергей Кленских. Его Наргиз представила фанатам в конце сентября. В начале этого месяца вышла другая композиция певицы под названием «Войди».