Выпущенные без Фадеева песни Наргиз оказались в европейском топ-чарте
Новые треки узбекской и российской певицы Наргиз попали в европейский сегмент медиаплеера iTunes. В топ-чарт вошли композиции «Мама» и «Войди», сообщило ИА Nation News со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Наргиз выпустила первый трек без ФадееваПодробнее
Песни входят в новый альбом Наргиз. Его певица выпустила уже после ухода из музыкального лейбла MALFA и без помощи российского композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева.
Автор трека «Мама» — композитор Сергей Кленских. Его Наргиз представила фанатам в конце сентября. В начале этого месяца вышла другая композиция певицы под названием «Войди».