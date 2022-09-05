Знаменитости 05 сентября 2022, 00:24 Поделиться Telegram

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Viber Песков заявил, что России не по пути с Галкиным Пресс-секретарь президента Песков: России не по пути с Галкиным РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева не делала никаких антироссийских заявлений, чего нельзя сказать о Максиме Галкине. России не по пути с мужем исполнительницы, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Некоторые артисты уехали из России после начала спецоперации на Украине. По словам Пескова, есть певцы и актеры, которые запятнали себя непристойными и неприемлемыми заявлениями.

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«Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути. „Я не слышал ни одного [неприемлемого] заявления Аллы Пугачевой, а ее супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления“, — процитировал пресс-секретаря ТАСС.

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Как подчеркнул Песков, пока компетентные органы не отреагировали на высказывания Галкина, но артист сам себя антагонизировал со всеми россиянами.

Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что президент «вполне нормально» относится к Пугачевой. Певица знакома с ним и неоднократно виделась.

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