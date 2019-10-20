  • Песков восхитился красотой Навки

    20 октября 2019, 14:33

    Алена Макаренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и фигуристка Татьяна Навка живут в официальном браке четыре года. Но чувства не угасают. Супруг не сомневается, его жена хорошеет год от года. Об этом представитель российского лидера рассказал в эфире телеканала «Ю».
    Песков восхитился красотой Навки

    Для Пескова жена — самое важное, что есть в жизни.

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    «Моя жена хорошеет год от года. Это самое главное, что происходит в моей жизни, и чем я восхищаюсь», — рассказал он.

    Отношения между Песковым и Навкой завязались в 2010 году. В 2014-м у них родилась дочь Надя, а в 2015-м возлюбленные поженились. Свадебная церемония прошла в гостинице «Родина-Гранд» — одном из самых дорогих отелей Сочи. Медовый месяц молодожены провели в Италии, на острове Сицилия.

    Песков отпразднует 52-летие 17 октября. За свою жизнь он трижды женился, воспитывает трех сыновей и двух дочерей.

    Недавно Навка призналась, что сначала Песков не произвел на нее впечатления. Она не могла себе представить, что выйдет замуж за усатого мужчину. Но в итоге Песков покорил сердце знаменитой фигуристки.