Песков восхитился красотой Навки

Для Пескова жена — самое важное, что есть в жизни.

«Сбежал. Даже не отпрашивался»: Песков объяснил свое появление на премьере шоу Навки Подробнее

«Моя жена хорошеет год от года. Это самое главное, что происходит в моей жизни, и чем я восхищаюсь», — рассказал он.

Отношения между Песковым и Навкой завязались в 2010 году. В 2014-м у них родилась дочь Надя, а в 2015-м возлюбленные поженились. Свадебная церемония прошла в гостинице «Родина-Гранд» — одном из самых дорогих отелей Сочи. Медовый месяц молодожены провели в Италии, на острове Сицилия.

Песков отпразднует 52-летие 17 октября. За свою жизнь он трижды женился, воспитывает трех сыновей и двух дочерей.

Недавно Навка призналась, что сначала Песков не произвел на нее впечатления. Она не могла себе представить, что выйдет замуж за усатого мужчину. Но в итоге Песков покорил сердце знаменитой фигуристки.