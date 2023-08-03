Знаменитости 03 августа 2023, 03:27 Песков сообщил о предстоящей операции Костомарова Песков рассказал, что Костомарову делают ручные протезы и предстоит операция РИА «Новости»

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Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову проведут операцию. Сейчас ему для нее делают ручные протезы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметило РИА «Новости».

«У меня у жены, она фигуристка, у нее партнер тоже сейчас учится как раз [использовать протезы]. Ноги уже научился <…>. Ему еще будут руки делать, еще операция будет», — сказал Песков в разговоре с одним из участников форума «Территория смыслов», который использует отечественные ручные и ножные протезы.

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Жена Дмитрия Пескова — фигуристка Татьяна Навка. Она раньше выступала в паре с Романом Костомаровым. Навка уже заявляла, что Костомаров справится с реабилитацией после болезни и протезирования. Как отмечала спортсменка, у фигуриста сильный характер настоящего олимпийского чемпиона.

Романа Костомарова положили в больницу в январе с подозрением на пневмонию, он выписался только в начале июля. Олимпийский чемпион проходил сложное лечение, в том числе на аппарате ИВЛ. Из-за сепсиса спортсмену ампутировали ступни и кисти, а перед выпиской поставили протезы. Через некоторое время Костомаров опубликовал видео тренировок и рассказал о своих переживаниях.