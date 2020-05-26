Песков рассказал журналистам о своем опыте борьбы с коронавирусом

По его словам, после получения результата на коронавирус он почувствовал досаду от того, что все принимаемые меры и особый режим не помогли избежать этой участи. При этом его семья соблюдала самоизоляцию «жестко и бескомпромиссно».

«Когда пришел положительный тест, первое — это чувство досады. Второе — это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию. А третье — это, наверное, чувство страха. Что если это не пойдет по легкому сценарию? Ну и, конечно, переживание за родных. Потому что у меня большая семья, нас много живет вместе. И первая мысль — что будем делать, если заболеем все», — поделился Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что ограничительные меры безусловно работают, особенно если это не насильно, а сознательный выбор человека.

«В масштабах же страны, безусловно, эти решения давались непросто. Но в то же время, как сказал Путин, „здесь интуичить не надо“. И мы видели, что он совсем не „интуичил“, а руководствовался мнением экспертов, ученых, профильных ведомств. Все эти решения опирались на абсолютно трезвый научный подход, это, конечно, не решения с кондачка», — отметил Песков.

Он добавил, что ситуация с пандемией в стране доказывает, что решения были оправданными, а власти получили опыт борьбы с COVID-19. Песков заключил, что необходимо «трезво давать оценку» и «понимать, что все проходит, и это пройдет».

Ранее сообщалось, что 25 мая официальный представитель Кремля вылечился от новой коронавирусной инфекции.