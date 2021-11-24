Песков прокомментировал заявление главы СК о Моргенштерне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы СК Александра Бастрыкина о рэпере Моргенштерне. Бастрыкин ранее заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях», написал RT.

Песков заявил, что у Кремля нет позиции по этой ситуации, вмешаться в нее он не может.

«Эта прерогатива — выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами, аргументами, — это прерогатива исключительно Следственного комитета», — сказал Песков.