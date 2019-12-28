Песков признался, что больше месяца не видел свою супругу

По его словам, Навка была занята подготовкой нового ледового шоу. «У нас так получается, что у меня тоже работа такая не совсем спокойная. Поэтому мы, фактически, не пересекались последние пару месяцев», — объяснил пресс-секретарь.

В пятницу Песков посетил премьеру шоу «Спящая красавица», в котором кроме его супруги участвовала и его дочь. Он признался, что испугался за супругу, когда ее на специальной конструкции подняли в воздух.

«Она молодец, я ей восхищаюсь», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Татьяна Навка третий год подряд занимает первое место в списке самых богатых жен среди сотрудников Кремля. А семья пресс-секретаря президента идет на четвертом месте в списке самых богатых семей в Кремле и правительстве по версии Forbes. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала об отношении своего супруга к разнице в их зарплате.