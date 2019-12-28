    28 декабря 2019, 00:37

    Песков признался, что больше месяца не видел свою супругу

    Александра Каширина

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что больше месяца фактически не видел свою жену Татьяну Навку. Об этом написало РИА «Новости».
    Песков признался, что больше месяца не видел свою супругу

    По его словам, Навка была занята подготовкой нового ледового шоу. «У нас так получается, что у меня тоже работа такая не совсем спокойная. Поэтому мы, фактически, не пересекались последние пару месяцев», — объяснил пресс-секретарь.

    В пятницу Песков посетил премьеру шоу «Спящая красавица», в котором кроме его супруги участвовала и его дочь. Он признался, что испугался за супругу, когда ее на специальной конструкции подняли в воздух.

    «Она молодец, я ей восхищаюсь», — сказал Песков.

    Ранее сообщалось, что Татьяна Навка третий год подряд занимает первое место в списке самых богатых жен среди сотрудников Кремля. А семья пресс-секретаря президента идет на четвертом месте в списке самых богатых семей в Кремле и правительстве по версии Forbes. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала об отношении своего супруга к разнице в их зарплате.