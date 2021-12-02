Первый трейлер мини-сериала «Турист» с Джейми Дорнаном появился в Сети

Телеканал BBC представил первый трейлер многосерийного детективного триллера «Турист». Главную роль в нем исполнил актер Джейми Дорнан. Об этом сообщили IncNews.

В качестве режиссеров картины выступили Крис Суини и Дэниэл Неттхейм. Сюжет посвящен британскому туристу, который столкнулся с преследованием загадочного грузовика на пустынной австралийской дороге. В результате главный герой попал в серьезную аварию, однако чудом остался в живых.

Оказавшись в больнице, мужчина столкнулся с амнезией: он не помнит, кем является и откуда родом. Чтобы восстановить память, главный герой должен вернуться на место происшествия.

Вместе с Дорнаном роли в картине исполнили Лахлана Роджерса, Дэймон Херриман, Алекс Димитриадес и другие. Премьера сериала запланирована на 1 января 2022 года.