Первый стрит-арт Никаса Сафронова закрасили коммунальщики. Он успел превратить его NFT-токен

Художник Никас Сафронов недавно создал свой первый стрит-арт, который по традиции оказался почти сразу же закрашен. Однако живописец создал NFT-токен — цифровое изображение, которое потом продадут с аукциона и направят деньги на поддержку молодых художников. О том, как ему пришла такая идея и как велась работа над уличным рисунком, Никас Сафронов рассказал в беседе с «360».

Он признался, что идея создать NFT-токен была у него давно. Ему очень хотелось как-то соединиться с таким веянием, но входных точек было не отыскать. А теперь появился нужный момент, когда все само совпало, признался художник.

«Как нельзя лучше совпало все: совпал Новый год, совпало мое давнее желание сделать какой-нибудь стрит-арт и совпала идея создать токен. Я обратился к художникам через соцсети, друзей, партнеров, которые нашли 250 художников, которые хотели бы поучаствовать в моем проекте. Я нарисовал елку, а каждый из художников нарисовал одну игрушку», — отметил Никас Сафронов. Он добавил, что участвовали даже те, кто был задействован в работе над популярнейшим сериалом «Игра в кальмара».

Картину превратили в так называемый NFT-токен, который продадут с аукциона. Полученные деньги направят на поддержку молодых художников. Все средства, сколько бы ни удалось выручить, передадут Ростовскому художественному училищу имени Грекова.

Место для стрит-арта выбрали прямо рядом с домом, где живет Никас Сафронов, под «говорящей» табличкой: «Опасная зона». Сафронов считает, что современный мир действительно несколько опасен для дальнейшего развития искусства, в том числе для работ старой школы мастеров.

На создание елки ушло около семи часов. Она появилась накануне, а уже утром начались первые попытки уничтожить картину. Некоторые люди следили за происходящим и возмущались, что сотрудники ЖКХ собираются закрасить красивую работу. Они делились своими эмоциями в Instagram. Никас Сафронов считает, что здесь, возможно, даже не было распоряжения со стороны руководящих людей в ЖКХ. Закрасить стрит-арт могли решить просто рядовые сотрудники: чтобы потом не было проблем.

Художник также добавил, что у подобных проектов есть и еще одна цель. В последнее время все чаще слышно конкретное мнение: современные артисты и художники говорят, что можно нигде не учиться и просто создавать продукт искусства, пользуясь только талантом.

«В большинстве случаев это не так, это хайп, это все что угодно, кроме искусства. Но в некоторых случаях действительно попадаются очень талантливые, грамотные ребята, которые делают роскошные картины, музыку. Но даже им часто не хватает именно основ ремесла, которые они могли бы получить во время обучения и иметь больший охват техник, которыми они могли бы выразить свою идею», — сказал Никас Сафронов. Поэтому он решил поддержать именно профессиональное художественное училище, а сколько средств получится собрать, — покажет время.