Первый музыкальный клип Галустяна появился в Сети
Актер, комик и продюсер Михаил Галустян выложил на YouTube свой дебютный музыкальный клип «Хочу тибя любицца». Артист взял себе творческий псевдоним Супер Жорик, передает «Газета.ru».
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По ходу сюжета Галустян вместе с приятелями катается по Сочи и по пути встречает эффектную даму, в которую, естественно, сразу же влюбляется. В аннотации к видео говорится, что эта история любви, знойной, как роскошная женщина и горячей, как восточный мужчина.
Пользователи Сети не упустили случая сравнить Галустяна с его бывшим партнером по команде КВН «Утомленные солнцем» Александром Реввой, который давно поет и снимается в клипах под псевдонимом Артур Пирожков.
«Галустян увидел перспективы Реввы и начал тоже делать свое дело», — заметили комментаторы.