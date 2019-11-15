Первый музыкальный клип Галустяна появился в Сети

Клип Реввы набрал 10 млн просмотров после премьеры Подробнее

По ходу сюжета Галустян вместе с приятелями катается по Сочи и по пути встречает эффектную даму, в которую, естественно, сразу же влюбляется. В аннотации к видео говорится, что эта история любви, знойной, как роскошная женщина и горячей, как восточный мужчина.

Пользователи Сети не упустили случая сравнить Галустяна с его бывшим партнером по команде КВН «Утомленные солнцем» Александром Реввой, который давно поет и снимается в клипах под псевдонимом Артур Пирожков.

«Галустян увидел перспективы Реввы и начал тоже делать свое дело», — заметили комментаторы.