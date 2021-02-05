Первый муж Началовой ответил Долиной на оскорбления

Фильм «Подлинная история Юлии Началовой» выставил в невыгодном свете первого мужа певицы Дмитрия Ланского. Музыкант ответил на выпады в своей адрес видеообращением.

Запись с обращением Ланского опубликовало издание «Семь дней». Создателей ток-шоу «Док-Ток», где показали документальную ленту, он подверг жесткой критике.

«Слепили низкий по качеству и содержанию желтый материал и разместили его в прайм-тайм. Перемешать насквозь лживые и бездарные постановочные кадры с настоящей семейной хроникой, <…> тем самым обесценивая светлые воспоминания и настоящие эмоции, это верх изуверства и лицемерия», — заявил музыкант.

Он добавил, что не может всерьез обсуждать «это произведение за гранью добра и зла» и не намерен оправдываться.

Отдельно бывший муж Началовой обратился к певице Ларисе Долиной, крестной дочери Началовой от второго брака. Артистка негативно высказалась о мужчине, назвала его ничтожеством и обвинила его во многих бедах супруги.

«Отдельный привет Ларисе Александровне! Ваше ничтожество Ланской», — заключил музыкант.