Первый канал закрыл шоу «Док-Ток» Ксении Собчак и Александра Гордона

В конце августа Первый канал традиционно начинает сезон. Уже стало известно, что будет закрыто несколько программ, не оправдавших ожиданий. Одной из них будет шоу «Док-Ток», которое вели Ксения Собчак и Александр Гордон. Их время в вещательной сетке, предположительно, отдадут новому политическому шоу.

Как сообщили Sobesednik.ru источники, «Док-Ток» с самого начала не смогло набрать рейтинг, на которое рассчитывало руководство вещательного канала.

«Ксюша Собчак поднять их не смогла. Хотя ее приход на канал спустя несколько лет перерыва должен был стать резонансным», — рассказал собеседник издания.

Возможно, плохой рейтинг вызван тем, что телеведущая надоела зрителям, или темы, обсуждаемые на шоу, были не интересны аудитории. Источник издания утверждает, что на Первом канале Собчак ничего нового не предложили, и она ищет работу. Александр Гордон останется ведущим программы «Мужское и женское». Кто будет вести новое политическое шоу, которое займет время «Док-Ток», пока неизвестно.

В июле 2020 представители партии «Ветераны России» потребовала уволить с Первого канала журналистку и ведущую Ксению Собчак. Они обвинил ее в «разжижении мозгов» молодежи и осудили за призывы вернут Крым Украине.