25 декабря 2023, 14:05
Первый канал раскрыл имена ведущих «Новогодней ночи»
Гузеева, Пельш и Чурикова станут ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале
Вести праздничную программу «Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя» будут заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева, актер Максим Аверин и другие звезды. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.
К артистам присоединятся телеведущие Яна Чурикова, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев и Юлия Барановская. Также в список ведущих вошли шоумены и комики Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев.
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«Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя» стартует 31 декабря в 23:00. В праздничном шоу прозвучат хиты 2010-2020 годов. Зрителям пообещали более 70 песен, которые были популярны в этот период.
Праздничную передачу прервут около полуночи для трансляции новогоднего обращения президента Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался заранее раскрывать формат обращения главы государства.
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