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    06 июля 2020, 11:55

    Первый канал покажет двухсерийный фильм Гарика Сукачева

    Анастасия Кременчугская

    Гарик Сукачев, российский рок-музыкант, снял двухсерийный фильм «То, что во мне». Картину покажет Первый канал. Об этом сообщило информационное агентство Nation News со ссылкой на страницу исполнителя в социальной сети Facebook.
    Первый канал покажет двухсерийный фильм Гарика Сукачева

    Музыкант снял картину четыре года назад на Алтае. Главный герой отправился в путешествие по этому удивительному месту после того, как нашел на улице старый советский путеводитель.

    «Как, с помощью каких сил удастся герою преодолеть все опасности, которые таит Алтай, зритель узнает из фильма», — гласит описание фильма.

    Помимо красивейшего Алтая в двухсерийной картине также расскажут о культуре коренных народов региона, доме-музее Шукшина, Чуйском тракте.

    «Сегодня на Первом канале в 23:25 состоится долгожданная премьера первой серии фильма Гарика Сукачева „То, что во мне“, снятого 4 года назад на Алтае». В преддверии этого события мы предлагаем посмотреть фильм о фильме „То, что во мне“, который подготовила съемочная группа телеканала „Катунь 24“», — говорится в посте Сукачева на Facebook.