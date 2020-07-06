Первый канал покажет двухсерийный фильм Гарика Сукачева

Музыкант снял картину четыре года назад на Алтае. Главный герой отправился в путешествие по этому удивительному месту после того, как нашел на улице старый советский путеводитель.

«Как, с помощью каких сил удастся герою преодолеть все опасности, которые таит Алтай, зритель узнает из фильма», — гласит описание фильма.

Помимо красивейшего Алтая в двухсерийной картине также расскажут о культуре коренных народов региона, доме-музее Шукшина, Чуйском тракте.

«Сегодня на Первом канале в 23:25 состоится долгожданная премьера первой серии фильма Гарика Сукачева „То, что во мне“, снятого 4 года назад на Алтае». В преддверии этого события мы предлагаем посмотреть фильм о фильме „То, что во мне“, который подготовила съемочная группа телеканала „Катунь 24“», — говорится в посте Сукачева на Facebook.