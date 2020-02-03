Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни

Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят». В выпуске шла речь о знакомстве народного артиста с Ольгой Мартыновой — невестой его пасынка Степана. Также в кадре появилась бывшая супруга артиста Татьяна Власова. Теперь она живет вместе с Арменом Борисовичем и ухаживает за ним.

Источник фото: Первый канал

Со своей бывшей женой Армен Джигарханян разошелся два года назад, когда она уехала в США, а он предпочел остаться в России. Но теперь они снова решили сойтись. Однако в их воссоединение некоторые не поверили. Сам семейный ужин, который показали в программе, последняя экс-супруга артиста Виталина Цимбалюк-Романовская назвала «спектаклем», который устроила Татьяна Сергеевна.

«Татьяна не живет с ним вместе, я убеждена. У нее нет никаких заслуг кроме того, что она жена Джигарханяна. Хозяйка она была плохая, ничего хорошего я об этом не слышала», — заявила она.

Источник фото: Первый канал

Некоторым не понравилось поведение будущей невестки народного артиста. У Ольги есть сын от певца Вадима Казаченко. Часть присутствующих посчитала, что она просто хочет поскорее выйти за пасынка Джигарханяна, так как ее интересуют его деньги. Сама девушка слухи опровергла.

Источник фото: Первый канал

Армен Джигарханян во время ужина выглядел счастливым. Он сказал, что хочет попробовать торт, но из-за сахарного диабета сладкое артисту противопоказано. Татьяна Власова не сдержалась и дала ему пирожок с вишней. В конце встречи будущая невестка пожелала Армену Джигарханяну долгой жизни с вновь обретенной супругой. Артист заявил, что надеется, что так и произойдет.

Источник фото: Первый канал

Последний раз Армен Джигарханян попадал в больницу в ноябре прошлого года. Тогда в СМИ появилась информация, что он находится в реанимации, так как на фоне пневмонии у артиста обострились старые заболевания. Однако после эту информацию опровергли. По словам близких людей артиста, он лежал в обычной палате в одной из московских клиник. По рекомендации врачей он отправляется в больницу прокапаться раз в три месяца в качестве профилактики.

Настоящие проблемы со здоровьем у артиста были в 2018 году, когда его несколько раз госпитализировали в московские больницы. Ситуация обострилась, когда он разводился со своей супругой Виталиной Цимбалюк-Романовской. Из-за тяжелого состояния народный артист не смог присутствовать на заседании по уголовному делу в отношении бывшей супруги.