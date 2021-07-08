Первый директор Киркорова умер от коронавируса

Бывший директор Филиппа Киркорова ушел из жизни в 72 года. Причиной смерти Геннадия Руссу стали осложнения, начавшиеся после заражения коронавирусом.

«Ну вот и все. Еще одна потеря в моей жизни. Не стало тебя, Гена Руссу. Мой первый директор, мой лучший директор. Верный друг и соратник, который первый поверил в меня. Он был рядом со мной, когда мое восхождение на музыкальный Олимп только начиналось», — написал Киркоров в Instagram.

Он пояснил, что в 1988 году Руссу поверил в долговязого парня, который выступал тогда на разогреве у Игоря Саруханова. Король эстрады признался, что доверял своему директору как никому другому. По словам Киркорова, Руссу был ему другом, а также самым порядочным и верным партнером. На свадьбе Киркорова и Пугачевой он был свидетелем.

«Мои самые счастливые дни моей юности, моей личной жизни, ты всегда был со мной рядом. Как несправедливо! Почему? Почему ты? Почему этот мерзкий ковид забирает один за другим моих близких друзей. Буду молить Бога об упокоении твоей души», — заключил исполнитель.

Геннадий Руссу работал не только с Киркоровым, но и с Пугачевой и Сурухановым. Последние годы он сотрудничал с Тамарой Гвердцители.