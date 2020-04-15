Первые кадры «Дюны» появились в Сети

Главная роль в фильме досталась молодому талантливому актеры — Тимоти Шаламе. Он сыграет Пола Атрейдеса — молодого аристократа, чья семья получает в управление планету Арракис, также известную как Дюна. Планета населена огромными песчаными червями, а главным ресурсом Дюны является таинственное вещество под названием «пряность», необходимое для космических перелетов. После военного переворота Пол попадает к обычным жителям планеты — фременам. Он становится для них мессией и возглавляет восстание против империи.

В Сети появился его фотография. На снимке герой, которого играет Шаламе, идет по своей родной планете. Она известна как Каладан. Фото взбудоражило поклонников.

Тимоти Шаламе рассказал, что именно ему нравится в своем герое. По словам актера, история обладает массой подробностей и деталей. Самое интересное в персонаже то, что он является антагонистом. Такое встречается в сценариях крайне редко.

В картине также снимаются Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Джейсон Момоа и Зендея.

Фильм должен выйти в России 17 декабря 2020 года.