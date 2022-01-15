Первую ракетку мира Джоковича повторно задержали в Австралии

Пограничная служба Австралии повторно задержала первую ракетку мира Новака Джоковича. Об этом сообщила журналистка Лана Мерфи в своем Twitter.

Министр иммиграции Алекс Хоук 14 января повторно аннулировал его визу. 15 января Джокович встретился с представителями министерства, а потом его доставили в офис к его юристам.

После этого Джоковича отправили в карантинный отель Park Hotel. 16 января у него повторная встреча с юристами. В тот же день пройдет онлайн-слушание по его апелляции в Федеральном суде.

Ранее заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал лишение теннисиста австралийской визы.

«Я всю жизнь занимаюсь теннисом, в том числе организацией турниров, но в этой ситуации ничего не понимаю. Даже знакомые юристы не могут мне объяснить, что происходит. Суд принял решение, что Джокович ничего не нарушил, теперь эта возня начинается заново», — сказал он.

По мнению тренера, в этой ситуации австралийские чиновники пытаются реализовать свои амбиции. Также он назвал происходящее «безобразием».