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    15 января 2022, 10:54

    Первую ракетку мира Джоковича повторно задержали в Австралии

    Дарья Морозова

    Пограничная служба Австралии повторно задержала первую ракетку мира Новака Джоковича. Об этом сообщила журналистка Лана Мерфи в своем Twitter.

    Первую ракетку мира Джоковича повторно задержали в Австралии

    Министр иммиграции Алекс Хоук 14 января повторно аннулировал его визу. 15 января Джокович встретился с представителями министерства, а потом его доставили в офис к его юристам.

    После этого Джоковича отправили в карантинный отель Park Hotel. 16 января у него повторная встреча с юристами. В тот же день пройдет онлайн-слушание по его апелляции в Федеральном суде.

    Ранее заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал лишение теннисиста австралийской визы.

    «Я всю жизнь занимаюсь теннисом, в том числе организацией турниров, но в этой ситуации ничего не понимаю. Даже знакомые юристы не могут мне объяснить, что происходит. Суд принял решение, что Джокович ничего не нарушил, теперь эта возня начинается заново», — сказал он.

    По мнению тренера, в этой ситуации австралийские чиновники пытаются реализовать свои амбиции. Также он назвал происходящее «безобразием».