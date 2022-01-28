Первую часть фильма о Канье Уэсте показали на кинофестивале Sundance

Первую часть документального фильма о рэпере Канье Уэсте показали на кинофестивале независимого кино Sundance. Об этом сообщило ИА НСН.

Фильм называется «Jeen-yuhs: Трилогия Канье». В него включены воспоминания рэпера и редкие архивные записи. Режиссером стал Кларенс «Куди» Симмонс, который знает Уэста больше 20 лет.

«Я постоянно слышал о нем, сталкивался с ним на тусовках, а когда впервые, наконец, увидел его выступление, то понял, что этот парень будет суперзвездой», — рассказал о Канье режиссер.

Российские поклонники музыканта смогут увидеть фильм на Netflix. Его премьера на площадке состоится 16 февраля.