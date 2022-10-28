Первенец родился у британского актера Тома Хиддлстона | 360°

Знаменитости 28 октября 2022, 15:45 Первенец родился у британского актера Тома Хиддлстона

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Британский актер Том Хиддлстон, получивший известность благодаря ролям в картинах студии Marvel, впервые стал отцом. Ребенка ему подарила супруга — актриса Зави Эштон. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Us Weekly.

Пара не захотела делиться подробностями о поле и имени своего ребенка. Кроме того, они не стали комментировать новость появлении новорожденного.

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«Тому и Зави нравится быть родителями, и они полны радости. Они столкнулись с несколькими проблемами в роли родителей — мало спят и очень взволнованы», — сообщил источник.

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