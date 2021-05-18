Первенец родился у 50-летней модели Наоми Кэмпбелл

Всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл в возрасте 50 лет впервые стала мамой. Она сообщила об этом в личном Instagram-аккаунте, опубликовав фото детских ножек в своей ладони, написала «Общественная служба новостей».

«Прекрасное маленькое создание выбрало меня в качестве своей мамы. Я горжусь, что маленькая душа появилась в моей жизни, и у меня нет слов, чтобы описать ту связь длиною в жизнь, которую мы теперь разделяем с тобой, мой ангел. Нет любви сильнее», — процитировала Наоми «Экспресс газета».

Пока нет информации о том, как именно малыш появился на свет. В последнее время Наоми появлялась на публике, однако ее формы не менялись. Поклонники считают, что женщина воспользовалась услугами суррогатной матери или усыновила (удочерила) ребенка.

Имя отца тоже неизвестно. Ранее Наоми состояла в отношениях с басистом группы U2 Адамом Клейтоном, актером Леонардо Ди Каприо, главой гонок Формулы-1 Флавио Бриаторе, а также бизнесменом Владиславом Дорониным из России.