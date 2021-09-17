Первая жена солиста «Непары» Шоуа рассказала подробности их расставания

Светлана, первая жена певца Александра Шоуа, рассказала о его предательстве по отношению к своей семье. По ее словам, она буквально вытащила артиста с того света, а он после этого бросил ее с дочерью и ушел. Интервью со Светланой приводит сайт NEWS.ru.

По словам женщины, во время их отношений у Александра выявили серьезную болезнь. Поскольку он являлся гражданином Абхазии, он не мог получать высококвалифицированную помощь в Москве. Светлана является коренной москвичкой и для того, чтобы как-то помочь своему возлюбленному, она уговорила родителей прописать его в своей квартире и сделать ему паспорт гражданина РФ, написало «Утро.ру».

Женщина рассказала, что Шоуа предстояло долгое лечение. Ее мама возила ему в госпиталь дефицитные лекарства. В итоге, мужчине удалось справиться с болезнью, а через некоторое время дела наладились и в карьере. Однако после начинающейся популярности, певец стал отдаляться от семьи.

По словам Светланы, Александр перестал появляться дома. Он совсем не занимался воспитанием ребенка и с головой окунулся в творчество. Женщине ничего не оставалось, как разойтись с музыкантом.